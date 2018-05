Aperte le saracinesche: inaugurata la stagione irrigua 2018 Consorzio di Bonifica Sannio Alifano approvvigionerà terreni dell'Alto Casertano e Valle Telesina

Inaugurata la nuova stagione irrigua 2018 presso la diga sul Volturno da parte del Consorzio di bonifica Sannio – Alifano. All’impianto “Traversa di Ailano” è avvenuto il taglio del nastro che ha dato il via libera all’acqua nei campi agricoli dell’Alto Casertano e della Valle Telesina fino settembre 2018. La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti istituzionali e degli addetti ai lavori. Ufficialmente aperta la stagione irrigua che garantirà l’approvvigionamento di acqua ai 18mila ettari di terreno dei 29 territori comunali appartenenti al Consorzio.

“Da qualche settimana gli addetti ai lavori stanno procedendo alla manutenzione dei canali. Ci auguriamo che non si tratti di una stagione arida come l’anno scorso”, ha dichiararlo il presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, Alfonso Santagata. “Lo scorso anno, infatti, ci sono state non poche difficoltà che però siamo riusciti a superare pienamente sempre grazie ad un ottimo gioco di squadra. Come siamo riusciti a garantire efficienza lo scorso anno così assicureremo ai consorziati la massima efficienza anche quest’anno. La deputazione e tutti i consiglieri augurano perciò un buon lavoro a tutti gli addetti ai lavori che come sempre s’impegneranno al massimo per rendere impeccabile il servizio”.