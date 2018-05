Il Fiano come i calciatori dell’Avellino in serie A “Montefredane DiVino”

“Montefredane DiVino”: Il Fiano come i calciatori dell’Avellino protagonista in serie A. Abbinamenti tra mondo vitivinicolo e calcistico durante la degustazione guidata da Paolo De Cristofaro a Montefredane. Oggi si prosegue con il “Fiano in verticale”, domani sabato 5 maggio il concerto di Enzo Gragnaniello

Fare squadra come facevano i calciatori dell’Avellino in serie A. E’ la mission de ““I Magnifici 7….+1” i produttori di Fiano di Montefredane riunitisi ieri sera nell’ex Confraternita dell’Addolarata del Comune della Valle del Sabato.

Nell’ambito dell’evento “Montefredane DiVino” organizzato dall’amministrazione comunale guidata da Valentino Tropeano si è tenuta la degustazione guidata dall’esperto giornalista Paolo De Cristofaro che ha visto protagonisti i Fiano 2016 DOCG e lo spumante, prodotti nell’area di Montefredane dalle otto aziende: Pietracupa; Tenuta Ciampi; Tenuta Ippocrate; Traerte, Ventitrè Filari, Vigne Guadagno, Villa Diamante, Cantina Dryas.

Fiano “rocciosi” e “vigorosi” soprattutto nella parte sapida che vanno a collocarsi tra i migliori vini bianchi da invecchiamento, riuscendo a mantenere intatte le caratteristiche organolettiche anche per un decennio. Caratteristiche che De Cristofaro, dinanzi ad una gremita platea di degustatori, ha abbinato ad alcuni giocatori dell’Avellino protagonista in serie A.

E così tra una degustazione e l’altra lo spumante Dryas è stato abbinato a Nando De Napoli; I Fiano, Villa Diamante a Geronimo Barbadillo; Tenute Ciampi a Armando Ferroni; Pietracupa a Juay; Vadiaperti ad Adriano Lombardi; Vigne Guadagno a Salvatore Di Somma, VentitreFilari a Franco Colomba, Tenuta Ippocrate Ramon Diaz.

Non solo Fiano, nella suggestiva location dell’auditorium del Sacro Cuore si è tenuto il concerto del gruppo musicale “A….Musica”. La rivisitazione di alcuni brani celebri della musica italiana ed internazionale hanno allietato la sera dei presenti

Soddisfatto il sindaco Valentino Tropeano “ abbiamo ricchezze sui nostri territori che spesso dimentichiamo, come primo cittadino ho il dovere di promuoverle.A Montefredane abbiamo produttori vitivinicoli di livello nazionale ed internazionale per la produzione di fiano, abbiamo il dovere di valorizzarli e farli conoscere".

Gli appuntamenti di Montefredane DiVino proseguono:

Oggi venerdì 4 maggio altra giornata dedicata al fiano e alla musica. Si inizia alle 19.30 con “Il Fiano in Verticale” nell’aula consiliare del Comune di Montefredane. Giampaolo Gravina guiderà una degustazione dei 7 Fiano di Montefredane annate dal 2009 al 2015.

Sabato 5 maggio l’attesa serata musicale con Enzo Gragnaniello (in programma inizialmente il 4 maggio). Il cantautore napoletano si esibirà in Piazza Municipio alle 21.

Il pomeriggio del 5 maggio sarà dedicato ai più piccoli con animazione, giochi e l’installazione dei gonfiabili sempre in Piazza Municipio.

Redazione Av