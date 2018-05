Tre manichini impiccati per la festa scudetto Juve Vestiti da Pulcinella e accompagnati dallo striscione "Avevamo un sogno nel cuore"

Che il mondo Juve non brilli per fantasia è cosa nota: dagli slogan alle coreografie e fino ai loghi delle campagne abbonamenti copiate da squadra spagnole. Stavolta hanno deciso di emulare i laziali dopo un derby, festeggiando impiccando manichini vestiti da pulcinella, tradizionale maschera di Carnevale partenopea e simbolo della napoletanità. Il fatto è avvenuto a Mondragone, dopo i festeggiamenti di ieri sera, quando dopo il pareggio di Roma (forse il suggerimento sarà arrivato da lì) che ha dato la certezza matematica dello scudetto, i tifosi bianconeri hanno deciso di festeggiare impiccando a un ponte tre manichini vestiti da Pulcinella, ponendoli alla vista degli automobilisti. I tre manichini erano accompagnati da uno striscione firmato da un gruppo Mondragonese che segue la juventus in curva sud, striscione che recitava, a mò di sfottò per i napoletani “Avevamo un sogno nel cuore” (slancio di fantasia anche in questo caso, così come quando si canta O'surdato 'nnamurato allo Stadium, nelle occasioni in cui la Juventus ha vinto contro il Napoli).

Manichini e striscioni poi rimossi, quando, dopo pochi minuti, i festeggiamenti per il settimo scudetto della Juventus sono terminati.