Patto territoriale tra Reggia e il Comune di Fragneto Monforte Raduno Internazionale delle Mongolfiere

Si è svolto ieri alla Reggia l’incontro tra il direttore Mauro Felicori e i rappresentanti del Comune di Fragneto Monforte, per la firma del patto territoriale con il quale la Reggia si impegna a promuovere la conoscenza del Comune beneventano, come già avvenuto con altre località dell’entroterra campano che hanno sottoscritto con la Direzione del Monumento un accordo in tal senso.

Con la sigla del patto territoriale la Reggia sosterrà lo sviluppo in chiave turistica del Comune di Fragneto, affiancandolo nella promozione di eventi e manifestazioni o ospitandoli negli spazi del Complesso vanvitelliano.

La 32esima edizione del Raduno Internazionale delle Mongolfiere – che si terrà il 13 e 14 ottobre – sarà presentata il 30 settembre alla Reggia e in quell’occasione sarà comunicato il programma della manifestazione.

E’ inoltre prevista una rievocazione storica con la rappresentazione del primo volo in mongolfiera.

Soddisfatto il Sindaco di Fragneto Monforte Raffaele Caputo: “Il Raduno Internazionale delle Mongolfiere – spiega il primo cittadino - è una manifestazione che porta alla ribalta il Comune nel panorama europeo e per questo ringrazio il direttore Felicori per aver condiviso e sostenuto il nostro progetto.”