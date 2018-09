Apertura straordinaria della Reggia di Caserta Tutte le iniziative in programma per domenica 9 settembre

Domenica 9 settembre il complesso vanvitelliano sarà aperto in via straordinaria dalle 8.30 fino alle 22.30 e l’esperienza di visita sarà arricchita da un ricco palinsesto di eventi culturali che si affiancano alle mostre temporanee già in programma.

Si comincia in Cappella Palatina alle 11 con il concerto di musica classica tenuto dalla “Gino Neri”, orchestra nata nel 1898 e composta da circa 40 elementi con strumenti a plettro e a pizzico. Oltre alle classiche mandole e mandolini, sarà possibile ammirare alcuni strumenti musicali unici al mondo, realizzati per poter eseguire un repertorio sinfonico di oltre 400 brani.

Dalle 19.30 sarà possibile accedere pagando un biglietto agevolato del costo di 3 euro, valido per visitare gli Appartamenti Storici e una parte del Parco. Durante la visita sarà possibile assistere a due concerti, sul Vestibolo superiore con il soprano Maria Massa e lungo il Cannocchiale con "Virginia Sorrentino Quartet".

Da segnalare anche le visite guidate brevi del personale della Reggia che offriranno l'opportunità di approfondire la storia del Palazzo Reale.

Il programma di domenica 9 settembre si completa con le mostre temporanee ubicate negli Appartamenti Storici: l’esposizione fotografica Campania Mirabilis, le installazioni di Organismi Estremofili e di Tempus-Time, le tavole originali del progetto Fumetti Nei Musei e infine la mostra multimediale Modigliani Opera, anch’essa aperta in orario serale ma non inclusa nel prezzo del biglietto.

