Reggia: Russo, Felicori ok, peccato che lasci Il Governo rifletta sulla possibilità di premiare la meritocrazia

"I dirigenti pubblici del ministero dei beni culturali che hanno raggiunto l'eta' pensionabile, ma hanno il contratto ancora in vigore, potranno chiedere di rimanere in servizio. Il Mibact avra' la facolta' di acconsentire che restino fino alla scadenza del contratto e comunque non oltre i 70 anni": e' quanto prevede l'emendamento al Milleproroghe presentato dal deputato e coordinatore FI della citta' metropolitana di Napoli, Paolo Russo.

"Ho proposto la modifica affinche' lo Stato non rinunci ai professionisti piu' capaci. Valga un esempio per tutti: e' quello - spiega il deputato - del direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori che dovra' lasciare in anticipo rispetto a quanto previsto dal mandato ricevuto. Un peccato visti i risultati prodotti".

"Accogliendo l'emendamento - conclude Russo - il governo avrebbe la possibilita' di dimostrare con i fatti che la meritocrazia rappresenta una priorita'".