Sogni, prospettive e criticità del nuovo anno scolastico La visione della Ugl Caserta

"La campanella che suona demarca un confine; richiama gli alunni allo studio, e la comunità educante al massimo impegno".

Comincia così il messaggio di buon anno scolastico, inviato agli alunni, ai docenti ed a quanti a vario titolo lavorano nelle strutture scolastiche di terra di lavoro, diramato questa mattina dalla Segretaria provinciale della Ugl Scuola Caserta Virginia Ciervo.

"Quella che si apre oggi" continua la sindacalista "è un stagione importante durante la quale ci batteremo per affermare valori ed obbiettivi, e che ci vedrà impegnati ad immaginare la scuola del futuro.

Una scuola che purtroppo ancora si caratterizza dalle tante note negative: la precarietà, la non agibilità di alcun i plessi scuole, la sicurezza, la cronica mancanza di fondi, le riforme incompiute, tutte problematiche che aspettano soluzioni immediate e per la cui soluzione ci batteremo con impegno e dedizione".