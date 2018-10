Troppe risse, il caffè chiude per protesta: "Noi soli, basta" Dopo il ferimento dello scorso week end lo staff protesta "E' troppo chiedere una volante?"

L'ultima rissa, con un professionista ferito, scene da far west e tavoli e suppellettili danneggiate, ha indotto lo staff del Gran Caffè Margherita, simbolo della movida di Caserta, a protestare.

Troppa la rabbia nel vedere la propria attività teatro di violenze e danneggiamenti, di vedere il nome storico di un luogo simbolo di Caserta accostato a risse, persone che finiscono in ospedale.

Per questo il bar nella serata di ieri è rimasto chiuso, spiegando le motivazioni della protesta: “Abbiamo deciso di lanciare un segnale, per due motivi.In primis, far capire alle istituzioni che c’è bisogno di maggiore sicurezza a Caserta. Basterebbe la presenza di una volante o dei vigili in centro per far desistere da atti ma che minano la tranquillità di chi vuole trascorrere una serata per divertirsi. E poi vogliamo lanciare anche un messaggio a chi purtroppo la sera rischia per una banalità di rovinarsi la vita, soprattutto ai ragazzi.Speriamo che questo gesto possa aiutare una riflessione più profonda per tutti”.

Così, con un messaggio social, lo staff del Gran Caffè Margherita ha evidenziato le proprie doglianze: chiedono sicurezza, chiedono di poter svolgere la propria attività sentendo di non dover ogni volta trovarsi solo contro la furia di qualcuno con la mente obnubilata dall'alcol, e se ciò non è possibile meglio chiudere le saracinesche.