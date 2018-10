Allarme scabbia a scuola: due bimbi sotto osservazione Terrore tra le mamme: si attendono le analisi sui due piccoli alunni

Allarme scabbia in una scuola della provincia di Caserta, con due bimbi che avrebbero mostrato i sintomi tipici della malattia. Si tratterebbe di un istituto di Casagiove, con l'allarme che è scattato nell'ultimo fine settimana, quando appunto le mamme hanno iniziato il passaparola relativo al contagio di due bimbi. Anche il sindaco, quando ormai il tam tam era diventato violentissimo, Roberto Corsale è intervenuto per provare a calmare gli animi, anch'egli utilizzando i nuovi canali per interloquire con le mamme impaurite. Il sindaco ha spiegato che la conferma non c'è, ma che per precauzione ha invitato i genitori dei due bimbi a tenerli a casa per evitare che, in caso di esito positivo delle analisi, potessero esporre gli altri a rischio contagio. Con un messaggio su WhasApp girato alle mamme il sindaco ha spiegato: “Pur non essendoci ancora la certezza clinica, già da venerdì abbiamo invitato la mamma dei due bambini, uno dei quali frequenta le elementari e l'altro la materna a tenerli a casa. Nel frattempo stiamo aspettando l'esito delle analisi da parte dell'Asl che dovrebbe arivare lunedì. Il provvedimento è stato preso per fare in modo che gli altri alunni possano frequentare normalmente la scuola, senza incorrere in un eventuale pericolo di contagio. Qualora i casi fossero confermati, si adotterà l'opportuna profilassi”.