Fulmine colpisce la stazione: incendio e disagi per pendolari La saetta ha colpito i cavi elettrici

Tra i numerosi danni provocati dall'ondata di maltempo ci sono anche quelli, pesanti, per la stazione ferroviaria di Caserta. Ieri un fulmine si è abbattuto sulla stazione, colpendo alcuni cavi e provocando un incendio causando un cortocircuito nell'impianto elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro autobotti, che hanno cercato di domare l'incendio dovendo indossare persino le mascherine visto il fumo e l'odore irrespirabile che si era creato. Naturalmente ciò ha causato oltre al panico tra i passeggeri anche pesanti disagi per i pendolari: Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, rispettivamente gestore dell’infrastruttura e societa’ di trasporto del gruppo FS Italiane, hanno predisposto per quanto riguarda la linea Caserta-Foggia, il ritorno a Roma del treno Frecciargento 8319 (Roma-Foggia), del treno Freciargento 8323 (Roma-Lecce) a Roma, e del treno Frecciargento 8326 (Lecce-Roma) a Lecce. I passeggeri, assistiti dal personale ferroviario, potranno riutilizzare il biglietto di viaggio in data successiva. I viaggiatori del treno Intercity 704 fermato a Benevento proseguiranno il viaggio con autobus. E’ stato invece cancellato il treno Frecciargento 8325 Roma-Bari, in partenza da Roma. Domani mattina, 30 ottobre, saranno cancellati i treni Frecciargento 8300 (Roma – Foggia) e il treno Frecciargento 8348 (Bari – Roma). Sara’ regolare il treno Frecciargento 8302 (Lecce – Roma). Per il servizio regionale e’ in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. I collegamenti con Caserta saranno assicurati da servizi sostitutivi con autobus ad Aversa, Cancello e Benevento. Il personale ferroviario, si legge in una nota, e’ costantemente impegnato per provvedere alle esigenze delle persone coinvolte dall’emergenza.