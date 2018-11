Inchiesta delle Iene sull'Asl di Caserta Interrogazione di Zinzi: "Gestione da dimenticare, De Luca reagisca e commissari subito"

Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha presentato un’interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, avente ad oggetto “Chiarimenti urgenti in merito alla gestione dell'ASL Caserta”.

L'interrogazione muove dalle condizioni in cui versano le strutture sanitarie casertane, evidenziate recentemente anche nel corso dell’inchiesta della trasmissione televisiva 'Le Iene'.

“La gestione dell’Asl Caserta – ha dichiarato il consigliere Zinzi - è penosa e da dimenticare, lo denunciamo continuamente da tre anni con interrogazioni e attraverso la stampa. La trasmissione ‘Le Iene’ ha portato l’indecenza in cui si trovano le strutture sanitarie casertane sotto gli occhi di tutti sollevando più di qualche dubbio in merito alla legittimità dell’assegnazione degli incarichi dirigenziali. Situazioni che ora necessitano chiarezza da parte del governo regionale. De Luca prenda le distanze dalla spartizione delle poltrone nella sanità targata PD e ponga in essere l’unica azione possibile: commissariare il management dell’Asl di Caserta”.

Nel testo il consigliere Zinzi interroga il Presidente della Giunta regionale “per conoscere se non intraveda nell'operato - e negli intendimenti - del Direttore Generale p.t., una scarsa conoscenza delle procedure nonché un'altrettanta scarsa attitudine al controllo delle risorse pubbliche e non ritenga perciò opportuno procedere all'immediato Commissariamento dell'Azienda de qua”