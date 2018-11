Follia per il black friday: code e autostrade bloccate Assalto ai negozi: in tanti hanno dovuto rinunciare ad andare al lavoro

Scene di follia questa mattina a Marcianise, tra il parcheggio del mall Campania e l'autostrada per via del black friday. In molti, che avevano imboccato l'autostrada o dovevano imboccarla per recarsi al lavoro come ogni mattina hanno accumulato ritardi biblici prima di timbrare il cartellino, o addirittura hanno dovuto rinunciare a lavorare per via delle enormi code che si sono create. Paralizzato infatti il traffico per via del Black Friday, il venerdì in cui, secondo una usanza presa a prestito dagli Stati Uniti, in cui la merce viene venduta con un cospicuo tasso di saldo.

Saldi che hanno chiamato a raccolta numerosissime persone, tanto che i parcheggi del centro commerciale e del vicino outlet erano già pieni nelle prime ore del mattino, e tanti altri erano quelli che volevano raggiungere i luoghi dello shopping, talmente tanti da ingolfare completamente l'autostrada e l'uscita Caserta Sud, creando anche diversi disagi per chi non era interessato agli acquisti pre natalizi e doveva semplicemente andare al lavoro o transitare in zona. Ci sono volute diverse ore per sbloccare la zona dalle auto e riportare la circolazione alla normalità.