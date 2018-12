Paziente legata e sporca di urina, l'ospedale si difende L'assistenza alla paziente C.C. ricoverata in Neurochirurgia all'ospedale di Caserta è stata "attenta e scrupolosa".

Così Pasqualino De Marinis, direttore dell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia dell'Azienda ospedaliera di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano", nonché vicepresidente nazionale della Società italiana di Neurochirurgia, risponde alla denuncia del figlio della donna, diffusa dal consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

"La paziente C.C. - spiega De Marinis - era ricoverata presso la Neurochirurgia in data 30 novembre perché affetta da ematoma subdurale cronico riacutizzato emisferico sinistro con un quadro neurologico caratterizzato da emiparesi destra. Nel rispetto delle rigorose regole della Uoc di consentire la presenza dei familiari dei pazienti (tutti molto delicati!) solo 3 ore al giorno, in coincidenza con i i pasti, ci si è attenuto rigorosamente a tale regolamento anche per la signora, nonostante le vivaci richieste di deroga, dal primo momento, da parte del figlio che lavora presso l'Aorn Cardarelli".

De Marinis sottolinea che "come spesso accade in tale patologia, la paziente presentava uno stato di agitazione che non era opportuno controllare con farmaci al fine di meglio monitorare l'evoluzione dello stato neurologico. L'assistenza infermieristica, in questo caso come sempre, era del tutto attenta e scrupolosa, provvedendo continuamente a controllare la signora, a cambiarla prontamente per gli episodi di vomito presentati e le veniva bloccata soltanto una mano con una legatura soffice atraumatica in modo da impedirle di strapparsi il catetere vescicale e il catetere di drenaggio intracranico impiantato all'atto dell'intervento chirurgico effettuato in data 5 dicembre".

