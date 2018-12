Il generale Pomponi in visita al Comando di Caserta Guida la Guardia di Finanza campana ed ha incontrato Prefetto e Procuratore

Il generale di divisione Virgilio Pomponi, che ha assunto da qualche mese l’incarico di Comandante Regionale della Guardia di Finanza per la Campania, si è recato in visita presso il comando provinciale di Caserta, uno dei reparti campani tra i più impegnati, sia sotto il profilo della repressione dei traffici illeciti che in articolate e complesse indagini a contrasto della criminalità economico-finanziaria, la cui pervasività inquina il territorio di riferimento.

Nell’occasione, il generale Pomponi ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle Fiamme gialle casertane, cogliendo l’occasione per un costruttivo confronto a tutto campo con gli ufficiali e i comandanti delle articolazioni interne.

Successivamente, il Generale si è intrattenuto con il personale a cui ha trasmesso un messaggio di apprezzamento per il servizio quotidianamente svolto, nonché di incoraggiamento a continuare, con serenità e fermezza, in una sempre più incisiva azione di tutela della legalità.

Il Comandante Regionale - accompagnato dal Colonnello Andrea Mercatili, comandante provinciale di Caserta, e dal Tenente Colonnello Luca Gennaro Cioffi, comandante del locale nucleo di polizia economico-finanziaria - si è, quindi, recato prima presso la prefettura di Caserta e poi presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dove ha salutato, rispettivamente, il prefetto Raffaele Ruberto, il Presidente del Tribunale, Gabriella Maria Casella, e il procuratore capo, Maria Antonietta Troncone, con i quali si è intrattenuto sulle peculiarità del contesto criminale territoriale, assicurando al riguardo la più ampia collaborazione da parte della Guardia di Finanza, negli ambiti di specialità del Corpo.