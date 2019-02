Maltempo, mattinata di disagi e paura nel casertano E' stato il vento a creare maggiori problemi, nessun ferito

Stanno lavorando senza sosta i Vigili del Fuoco di Caserta per far fronte ai danni provocati dalle forte raffiche di vento. Per fortuna non ci sono feriti. Da tutta la provincia sono giunte segnalazioni per alberi caduti, cartelloni pubblicitari divelti e anche tegole volate dai tetti delle case.

Grosso spavento per due automobilisti che mentre percorrevano una strada di Mignano Montelungo si sono visti cadere sull’auto un albero. I due sono usciti indenni. Tragedia sfiorata anche a San Tammaro dove un grosso albero è caduto in una zona molto trafficata. Alberi caduti anche in molte strade di Caserta centro dove la direzione della Reggia di Caserta ha deciso di chiudere l’accesso del parco ai turisti.

Fiocchi di neve si sono visti questa mattina a Caserta, San Nicola la Strada. Presenza di ghiaccio sulle strade, invece, nelle zone dell’alto casertano.

Scuole chiuse a Piedimonte Matese, Bellona e Pignataro Maggiore. Criticità a causa di arbusti a terra sono state segnalate anche dall’agro aversano.