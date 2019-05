Via della Seta, Asso Artigiani Imprese Caserta apre sportello «Opportunità di rinascita economica per l'Italia e la provincia di Caserta»

Nell'ambito dell'accordo economico commerciale tra Italia e Cina, denominato "la Nuova Via della Seta", Asso Artigiani Imprese Caserta rende noto di aver aperto uno sportello di consulenza per tutte le imprese e gli artigiani della provincia e non che volessero usufruire di questa opportunità economica.

«La Via della Seta può essere un'opportunità di rinascita economica per l'Italia e la provincia di Caserta. Siamo convinti che i prodotti della nostra agricoltura, dei nostri artigiani e delle nostre imprese possano competere in un mercato importante come quello cinese. Ma dobbiamo trovare il coraggio di rischiare. La nostra provincia ha una cultura ed una lunga storia ed una vocazione agricola ed artigiana.

Abbiamo aziende top, nonostante tutte le difficoltà che ci sono, che hanno bisogno solo di fiducia: e noi vogliamo credere in loro. Perché artigianato ed alimentare sono fonte di vanto e di valorizzazione del territorio ed importanti anche per il Pil italiano.

Dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni fonte di investimento per far crescere le realtà imprenditoriali di Terra di Lavoro, puntando su una cultura del territorio che si tramanda nel tempo, identitaria e specifica nei suoi prodotti per guardare con fiducia al presente e poi proiettarsi nel futuro», dice il presidente Nicola De Lucia.