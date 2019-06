Universiade: reclutamento volontari, domani tappa a Caserta All'Università Vanvitelli incontro per proseguire il reclutamento di volontari

La ricerca dei volontari per l’Universiade Napoli 2019 va avanti. Domani, mercoledì 5 giugno, dalle ore 10 presso l’Università Luigi Vanvitelli di Caserta nell’aula Gaetano Liccardo del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, si terrà un incontro con gli studenti per promuovere la campagna di reclutamento ed il programma UniVolontà.

Saranno presenti il Rettore, Professor Giuseppe Paolisso, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il delegato del Rettore per l’Universiade, Professoressa Katherine Esposito, il delegato del Rettore per lo Sport, Professor Marcellino Monda, il presidente CUS Caserta, Vincenzo Corcione.

Il Comitato Organizzatore sarà invece rappresentato da Maria Caire, Responsabile delle Risorse Umane e Programma Volontari, e Lorenzo Girasole, Coordinatore Programma Volontari.

L’Universiade si svolgerà in varie sedi della regione Campania ed è per questo motivo che si ricercano giovani provenienti da tutte le cinque province. Per diventare volontari basta presentare la propria candidatura sul sito https://volunteer.universiade2019napoli.it/ Ma domani sarà possibile essere selezionati direttamente all’Università.

Durante l’incontro, infatti, Amesci, società incaricata per la selezione, formazione e gestione dei volontari, svolgerà colloqui e selezionerà i giovani interessati a prendere parte al programma UniVolontà. E presenterà i requisiti e benefits riservati agli studenti.