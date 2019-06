Area anfiteatro campano: un bene culturale da non trascurare Intervento della deputata M5S Marianna Iorio

"A seguito di ripetute segnalazioni da parte dei cittadini di Santa Maria Capua Vetere sia a mezzo social che negli incontri del Movimento 5 Stelle sul territorio, riguardo lo sversamento di rifiuti di diversa natura (e tracce di residui di combustione), nell'area delle cosiddette "Natatie" alle spalle dell'Anfiteatro Campano, con i Consiglieri Comunali M5S, Silvia Cauli ed Angelo Alfano, ho inviato segnalazione alla Soprintendenza competente che ha provveduto a prendere visione (in loco) della problematica e a richiedere, al Comune, interventi urgenti per la rimozione dei rifiuti, il ripristino della recinzione di protezione e in generale di un idoneo stato di decoro urbano." Ad affermarlo in una nota la deputata Marianna Iorio.

"Come Movimento 5 Stelle seguiamo la vicenda passo passo. Nello stesso tempo invitiamo tutti i cittadini ad aiutarci nella risoluzione del problema e a continuare con le segnalazioni o spunti costruttivi nell'interesse e nel rispetto del bene comune.

L’intera area che ha come centro l’Anfiteatro Campano, è una risorsa per il nostro territorio. Merita rispetto e cura da parte di tutti. Nel bene di tutti i cittadini, delle nostre radici e dello sviluppo turistico-culturale della nostra provincia."