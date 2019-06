Nottata da incubo: decine di ragazzini in ospedale per l'alcol Superlavoro per le ambulanze, alle prese con numerosi giovanissimi quasi in coma etilico

Escalation preoccupante in provincia di Caserta di giovanissimi finiti in ospedale nel week end per l'abuso di alcol. Nella notte infatti diversi sono stati i casi in cui sono dovute intervenire le ambulanze per soccorrere ragazzini intossicati da birre e cocktails. E' accaduto a Capua dove un ragazzino di 15 anni è svenuto dopo una serata trascorsa con gli amici, a SantaMaria Capua Vetere, dove un altro adolescente si è sentito male in una situazione pressoché identica. E poi ancora: ad Aversa, dove un 19enne si è accasciato in pieno centro sempre per l'abuso di alcol ed è stato portato in ospedale, e poi ancora, a Caserta in pieno centro dove l'ambulanza è intervenuta per soccorrere due ragazzini e infine a Ischitella, con un altro giovanissimo stramazzato in terra dopo una serata in discoteca.

Una situazione preoccupante nel primo week end dopo la fine della scuola.