Foto Shock: Vanno al mare, trovano una fogna Acqua marrone, plastica e odore nauseabondo, la denuncia dei turisti

Vanno al mare ma trovano una fogna. E’ quanto stanno denunciando diversi turisti e cittadini che nell’ultimo week and, approfittando della calura estiva, hanno approfittato per passare una giornata in spiaggia. Il problema semmai era andare oltre la spiaggia: da “Bravehart” infatti fare un tuffo, a Castelvolturno, secondo quanto denunciato da tante persone andate in spiaggia era davvero da coraggiosi.

Mare marrone, schiuma a go go, addirittura plastica che affiorava, creando uno spettacolo indecoroso.

C’è chi sui social sminuisce la situazione attribuendo il colore marrone alla fioritura di un’alga e alle alte temperature di questi giorni, secondo altri invece si tratta di scarichi fognari che finiscono a mare, tant’è che chi in serata ha fatto una passeggiata nella zona della spiaggia, verso Baia Verde, ha denunciato di aver percepito cattivo odore molto forte.

In molti hanno protestato arrivando a proporre la chiusura dei lidi per a potenziale pericolosità della situazione,