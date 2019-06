Contrasto alla Terra dei Fuochi: si firma un accordo congiunto In campo polizia metropolitana di Napoli e polizia provinciale di Avellino, Benevento e Caserta

Sarà sottoscritto oggi nella sala biblioteca della sede della pocura generale della corte d’appello di Napoli l’accordo per l’esercizio congiunto delle attività di polizia giudiziaria ambientale della polizia metropolitana di Napoli e della polizia provinciale di Avellino, Benevento e Caserta.

Firmeranno l’intesa il sindaco della città metropolitana di Napoli, i presidenti delle province di Avellino Benevento e Caserta, il procuratore generale della repubblica presso la corte di appello di Napoli e i procuratori della repubblica presso i tribunali operanti sui territori delle quattro province.

Obiettivo dell’accordo il coordinamento dei corpi di polizia in ogni indagine intrapresa di iniziativa o su delega dell’autorità giudiziaria e la creazione di vere e proprie task force interforze per il contrasto ai crimini ambientali, a cominciare dall’abbandono e l’incendio dei rifiuti - da cui la definizione comune ‘Terra dei Fuochi’ - con la possibilità per gli agenti di operare su tutto il territorio delle quattro province, quindi anche oltre i limiti territoriali dell’ente di appartenenza.