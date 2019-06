L’Assessore Sonia Palmeri tedofora d’eccezione a Caserta Torcia olimpica, Universiadi 2019

Universiadi 2019: L’Assessore Sonia Palmeri tedofora d’eccezione per la tappa di Caserta della torcia olimpica

Sonia Palmeri: “Ho provato grande emozione da tedofora e da rappresentante di un Governo Regionale che ha voluto che questo "sogno" per tanti giovani, per la nostra Regione Campania, e per la nostra Italia, si avverasse. Ringrazio il Governatore Vincenzo De Luca per la tenacia dimostrata nel portare questo evento in Campania. Complimenti anche all'Aru, agenzia regionale Universiadi, ed a tutti gli attori di questa incredibilmente complessa macchina organizzativa, che ha richiesto mesi e mesi di preparazione e di duro lavoro.

Il fiore all’ occhiello sono i 70 impianti ristrutturati con circa 280 milioni di fondi stanziati da parte della Regione Campania e che saranno restituiti alla fine della manifestazione alla fruizione delle comunità locali.

“Le Universiadi-dichiara l’assessore Palmeri- sono una manifestazione di pace e amore fraterno, e nelle varie specialità gareggeranno fianco a fianco, in pieno spirito olimpico, atleti di Stati che attualmente sono in guerra tra loro.

Questa è la magia dello sport e dello spirito olimpico. Magia da vivere fino in fondo. Questa Universiade rappresenterà un momento importante -continua l’Assessore- anche per i nostri giovani, che potranno confrontarsi con tanti coetanei provenienti da tutto il mondo.

Non dovranno viaggiare, ma si troveranno il mondo a casa- conclude poi- e magari potranno anche trovare opportunità e idee per costruirsi un futuro lavorativo ".

La tappa di Caserta ha visto, fra gli altri campioni, la partecipazione di una folta rappresentanza di atleti di Piedimonte Matese: Christian Rossolino (campione di basket), Alfonso Pennacchio (campione di motociclismo), Sofia De Luca (campionessa di nuoto) e Christian Costarella (campione di nuoto), tutti grandi promesse dello sport campano e nazionale!