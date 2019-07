Rifiuti, nuovo stop alla raccolta: emergenza sempre più grave Oggi 24 luglio non sarà possibile ritirare la frazione umida

"A causa delle problematiche di conferimento presso l'impianto Gesia di Pastorano si comunica che oggi 24 luglio non sarà possibile ritirare la frazione umida. Si invita la cittadinanza per quanto possibile a non esporre tale frazione. Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione."

E' l'annuncio che arriva nuovamente dalla società Ecocar e che non lascia spazio a dubbi, siamo in piena emergenza nel casertano. Una situazione che continua a peggiorare di giorno in giorno. E con l'arrivo dei tanti turisti di agosto, ormai alle porte, si rischia di avere davvero un quadro igienico sanitario difficile.

Viene rivolto un appello urgente al Ministro all'Ambiente Sergio Costa, all'amminitrazione comunale e ai sindaci del territorio e naturalmente un invito alla popolazione a non depositare rifiuti in maniera scellerata in questi giorni di grande confusione, non solo nel casertano, ma anche nel resto della Campania.