Cave, Olivieri: "Caserta ha già dato, giunta stralcia proroga" Il presidente della commissione ambiente in consiglio regionale, annuncia il ritiro

“Mentre la commissione attività produttive è ancora alle fasi iniziali, per l’approvazione della legge di semplificazione, la giunta ha annunciato di eliminare dal testo l’articolo 4, che legava la proroga delle concessioni alle cave circostanti, solo all’effettivo avvio attività di assistenza o di ricerca nel Policlinico di Caserta - la notizia viene data dal presidente commissione ambiente, Gennaro Oliviero, nonché consigliere regionale del Pd..

Assolutamente soddisfatto di questa scelta della giunta De Luca. Ha pienamente condiviso le devastanti criticità che avevo spiegato nel caso una norma del genere fosse stata approvata.”

“Non posso che plaudere al senso di responsabilità dimostrato dal Governatore e dal vice presidente Bonavitacola - aggiunge - Caserta ha già dato e, i monti Tifatini non avrebbero retto il protrarsi di questo scempio al paesaggio e all’ecosistema locale.

Di per sé, la norma trovava una propria giustificazione, ma quando ho chiesto di effettuare una ricognizione sullo stato dell’arte riguardante il lavori del Policlinico, ci si è resi conto che i ritardi accumulati, trasformavano la sostanza della legge in una proroga a lunga scadenza.”

“A questo punto, dopo questo mezzo passo falso a cui si è posto veloce rimedio, chiedo un altro sforzo a questa amministrazione della Regione Campania: far di tutto per concludere, nel minor tempo possibile, i lavori per la nuova sede dell’azienda ospedaliera universitaria casertana - conclude Gennaro Oliviero.