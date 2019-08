Caserta, la notte di San Lorenzo Reggia aperta Previsto un costo simbolico di un euro per l'ingresso prolungato

(Antonio Basile) - È previsto per il 10 agosto il prossimo appuntamento gratuito della Reggia di Caserta, con apertura serale straordinaria dedicata alla notte delle stelle cadenti.

Continua così il programma IoVadoAlMuseo promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al quale anche la Reggia ha aderito. Sarà in vigore, quindi, nel giorno di San Lorenzo, l’ingresso gratuito tipico di tutti gli altri giorni dedicati al programma. Sarà libero l’accesso agli appartamenti storici, al parco e all’esotico giardino inglese, nel canonico orario che va dalle 8:30 alle 19:30.

Ma non è tutto.

Dopo le 19:30 il parco rimarrà aperto ed accessibile fino alle 23:30, anche se al costo simbolico - nonché irrisorio - di 1 euro. L’iniziativa, è il caso di dirlo, potrebbe davvero far scintille. Infatti permetterà ai visitatori serali non solo di esplorare il parco sotto le stelle cadenti e in uno scenario notturno, ma anche di poter ammirare la notte di San Lorenzo in un luogo (quasi) avulso da inquinamento luminoso.

Sarà possibile l’osservazione astronomica del cielo stellato, grazie alla collaborazione con i vari enti preposti (l’Associazione Arma dell’Aeronautica, l’Associazione UMAC, l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Reggia, la Protezione Civile di Caserta e la Croce Rossa Italiana).