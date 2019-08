Amara scoperta: in spiaggia arriva un delfino morto E' accaduto a Baia Domizia

L'agitazione e poi l'amara scoperta a Baia Domizia. Sulla spiaggia nel pomeriggio si è scatenato il caos: alcuni bagnanti scappavano dall'acqua, altri si avvicinavano incuriositi. C'era un delfino in acqua, purtroppo però era morto. Alcuni bagnanti lo avevano scambiato per uno squalo e hanno avvisato i bagnini: i ragazzi lo hanno portato in spiaggia, posto in sacchi di plastica e allertato la capitaneria di porto di Mondragone.