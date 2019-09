Cacciò rapinatore dal tabacchi: addio alla nonnina coraggiosa E' morta nonna Angelina l'anziana che si ribellò alla violenza

«Saluto con grande mestizia la signora Angela Piccolo, per tutti nonna Angelina, la tabaccaia novantenne di Marcianise che ad inizio dell'anno fu protagonista di uno straordinario gesto di coraggio: mise in fuga un rapinatore che l'aveva minacciata nel suo negozio e poi testimoniò per identificarlo e farlo arrestare». È il sindaco di Marcianise Antonello Velardi a dare il triste annuncio. Nonna Angelina non ce l'ha fatta, è deceduta per un peggioramento delle sue condizioni di salute: nei giorni scorsi era stato colpita da un infarto che l'aveva molto debilitata. Vedova di un maresciallo dei vigili urbani, è stata assistita fino all'ultimo dai due figli.

«La sua storia - ricorda Velardi nel commosso post su Facebook - finì su tutti i giornali, ella stessa divenne suo malgrado una star televisiva. Semplicemente per essersi ribellata a una violenza. Impressionò la verve e il coraggio, certo non comuni per la sua età. Un gesto che colpì finanche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a maggio scorso l'ha voluta insignire motu proprio dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Con lei se ne va un pezzo della mia città, un simbolo della forza e dell'orgoglio di una comunità».