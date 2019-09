Terrore al cimitero: nel loculo c'è un uomo nudo Due signore hanno rischiato le coronarie, scoprendo un corpo, nudo, in un loculo

Sono rimasti terrorizzati i cittadini che andando al cimitero di domenica mattina si sono trovati davanti un corpo in un loculo aperto, nudo... vivo però, per fortuna, compatibilmente con la vitalità che lasciano i postumi di una serata ad altissimo tasso alcolico.

E' accaduto a Villa di Briano: l'uomo è un 50enne originario dell'est Europa, che fino alle nove del mattino se ne dormiva completamente nudo in un loculo, venendo notato da una signora che era intenta a portar fiori al defunto marito e che notando il dormiente ha rischiato di rimetterci le coronarie.

L'urlo della signora ha attirato i responsabili del cimitero, che hanno svegliato l'uomo chiedendogli il motivo di quell'originale ricovero. Lui ha ammesso di non sapere nulla e di non ricordare come fosse arrivato lì, versione confermata anche alle forze dell'ordine arrivate sul posto che non hanno preso provvedimenti nei confronti dell'uomo.