Appello Ugl contro le stragi stradali nel casertano Un bollettino di incidenti stradali che, in questa occasione non ha registrato esiti drammatici

Il week end della provincia di Caserta si è concluso ancora una volta con un bollettino di incidenti stradali che, in questa occasione non ha registrato esiti drammatici. Gli ultimi due in ordine di tempo si sono verificati nel comune di Maddaloni dove un'autovettura è andata a schiantarsi contro una siepe ed San Felice a Cancello dove sono rimasti miracolosamente illesi due passeggeri nello scontro che ha travolto un'insegna pubblicitaria. La preoccupazione dei vertici della Ugl si è concretizzata questa mattina con un appello pubblico teso a sensibilizzare l'utenza delle arterie maggiormente coinvolte dai sinistri, le istituzioni coinvolte e le società addette alla manutenzione. "E tempo di accendere i riflettori sulla sicurezza delle strade di terra di lavoro "si legge nella nota a firma congiunta trasmessa agli organi di stampa dalla Segretaria Nazionale Ugl Viablità Paola Avella e della Vice Segretaria Territoriale Marianna Grande "i tanti, troppi eventi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi ci spingono a richiedere maggiori controlli da parte di chi è preposto a controllare la viabilità, ma soprattutto la messa in sicurezza di alcune arterie che si caratterizzano per le buche, lo sgretolio dell'asfalto e la scarsa illuminazione".