Maledetta terra dei fuochi: Mario muore a 6 anni Il piccolo non ce l'ha fatta

La “Terra dei Fuochi” miete ancora una vittima: il piccolo Mario. Questa sera era in programma la fiaccolata alla quale avrebbero partecipato migliaia di persone. Ma la notizia è giunta poco fa: “Mario non ce l’ha fatta”. Il piccolo non ce l'ha fatta. E' morto stroncato dal male, dopo aver lottato con coraggio per sopravvivere, in mesi lunghi e dolorosi di cure e interventi.

Aveva soli 6 anni, é morto nella notte dopo aver lottato contro un brutto male che da piccolissimo lo ha tenuto inchiodato ad un letto nonostante le battaglie dei genitori.