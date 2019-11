Muore fulminato prima delle nozze. "Addio mio sposo,mio amore" Il dramma del 34enne morto, il post della sua compagna commuove il web

Una tragica fatalità che le ha portato via l'amore della sua vita. l’uomo che doveva sposare con cui aveva deciso di vivere la sua vita. Anna non si dà pace per quanto successo l’altro giorno al suo fidanzato. Gianluca Barallo, di 34 anni, è infatti morto fulminato mentre stava facendo dei lavoretti presso la sua abitazione a Sparanise.

Gianluca era il classico bravo ragazzo, amico di tutti impegnato a costruire il suo futuro. Un futuro che immaginava in una sola direzione: assieme alla sua ragazza, quella che avrebbe dovuto sposare tra poco tempo.

Un destino crudele lo ha strappato così presto alla vita.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, Gianluca, un operaio che lavorava per una ditta di costruzioni, stava svolgendo dei lavori nella casa dove avrebbe messo su famiglia con la sua Anna, dopo il matrimonio. Ma qualcosa deve essere andato storto. Una forte scarica che gli ha fatto perdere i sensi. Chiamati i soccorsi i sanitari hanno fatot di tutto per salvargli la vita. Tutto inutile. Una volta arrivato in ospedale i medici non hanno portato far altro che constatarne il decesso. L’uomo era originario di Casal di Principe e si sarebbe dovuto sposare con Anna che ha deciso di dedicargli un post su Facebook:

“Amore ci dicevamo di affrontare insieme tutto. Lo abbiamo sempre fatto. Cosi stavamo per fare il passo che sognavamo: quello di unirci in matrimonio. Io sarò sempre tua, non ci saranno bambini ma abbiamo i nipoti che amiamo così tanto. Ti amo, stammi accanto come hai sempre fatto, mio principe, mio eroe sarai sempre“. “Ti amo e ti penso. Sarai tu il mio sposo dagli occhioni verdi. Io e te una cosa sola tornerai ora, sento la tua anima. Ma so che ritornerai amore mio”.

Tanti i messaggi di cordoglio espressi via social. Struggente il messaggio annotato sul social, che diventa il diario virtuale del lutto e del dolore condiviso, di sua sorella Carmela: “La felicità si raggiunge in spazi e dimensioni che forse a noi non è concesso conoscere qui in terra. Spero che questo mio fratello la possa conoscere.

Sono sicura che il tuo buon cuore ci pensa e ascolta da lassù per darci conforto".