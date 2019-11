Inferno Black Friday: il Comune teme l'assalto A Marcianise in vista dei due giorni di sconti misure straordinarie e avvisi ai cittadini

Si prevede un flusso straordinario di clienti per il Black Friday a Marcianise, che si terrà il 27 novembre ed il 2 dicembre: il Comune, dopo le esperienze simili già vissute, quando non sono bastati i parcheggi e le strade sono rimaste bloccate, ha deciso di prendere le contromisure.

Innanzitutto ci sarà un'ambulanza medicalizzata nei parcheggi, in caso di malori.

Sarà attiva poi una squadra di soccorso antincendio.

Nei parcheggi saranno poste insegne luminose per indicare la disponibilità di posti o che gli stalli sono tutti occupati al fine di evitare ingorghi con auto che girano a vuoto.

Ci saranno degli ausiliari che agevoleranno il deflusso dai parcheggi dei centri commerciali in zona alla strada.

Saranno poi attivi vigilantes per monitorare la sicurezza di auto e utenti.

I cittadini sono stati anche avvertiti della possibilità che una volta arrivati nel luogo dello shopping potrebbero non trovare parcheggio e rimanere imbottigliati nel traffico.