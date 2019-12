Straripamento a Casamare: interrogazione di Zinzi "Dalle parole ai fatti, adesso risposte per i residenti"

Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha protocollato un'interrogazione indirizzata all’Assessore regionale al Governo del Territorio, Bruno Discepolo, avente ad oggetto “Straripamento dei corsi d’acqua in località Casamare di Sessa Aurunca”.

L'interrogazione accoglie le sollecitazioni mosse al consigliere Zinzi da un gruppo di residenti incontrati sabato tra Sessa Aurunca e Cellole e muove dagli ingenti danni nelle aree abitate della frazione Casamare, causati dagli eventi atmosferici che hanno interessato il nostro territorio nei giorni scorsi.

Secondo le prime ricostruzioni dei tecnici l’alluvione sarebbe riconducibile alla mancata pulizia dei versanti del Rio Travata, nonché della mancata rimozione dei detriti che avrebbe influito in modo decisivo sul funzionamento idraulico di un suo affluente: il Canale Acquaviva, di competenza del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

“Dalle parole – ha dichiarato Zinzi - siamo passati ai fatti. Quando alcuni cittadini mi hanno mostrato le foto del disastro ho promesso che, con i mezzi a mia disposizione, avrei portato la questione in Regione Campania. I residenti hanno il diritto di sapere cos’è accaduto e di chi sono le responsabilità per evitare in futuro che episodi simili possano ripetersi”.