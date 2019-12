Cenano a ristorante e scappano: titolare li mette sui social Mangiano sushi andando via senza pagare. Ma titolare ha postato il video che li ritrae su Facebook

La vendetta è un piatto che si serve freddo, come il sushi, specie quando si pretende di mangiarlo senza pagare, furbescamente. E così è accaduto per due ragazzi smemorati: sono andati a un ristorante giapponese tra Curti e Santa Maria Capuia Vetere, hanno consumato le ottime pietanze orientali servite, in particolare, appunto, il sushi. Alla fine della cena, evidentemente, hanno però dimenticatodi pagare il conto: sono infatti andati via dopo aver mangiato, senza passare per la cassa a pagare. I buontemponi però non hanno preso in considerazione l'idea che oggi la tecnologia è ovunque, e che quasi in ogni locale pubblico c'è ormai un sistema più o meno visibile di videosorveglianza proprio per evitare situazioni spiacevoli. Tutta la scena è stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza. E dunque il titolare del ristorante ha pubblicato il video della coppia che mangia le pietanze giapponesi e poi va via senza pagare (poi eliminandolo) sui social, esponendoli al giudizio degli altri utenti, non certo tenero.