Frane, piene e smottamenti: anche il casertano in difficoltà Volturno osservato speciale, varie le frane e gli smottamenti

Enormi i danni provocati dal maltempo anche in provincia di Caserta, tra frane, allagamenti, alberi caduti e fiumi e torrenti vicini a raggiungere il livello massimo e dunque ad uscire dagli argini. E' il Volturno chiaramente a destare le maggiori preoccupazioni. Il fiume infatti è straripato nella zona di Pietravairano, interrompendo alcune strade. Preoccupa anche la situazione del Ponte Romano a Capua.

Su tutto il territorio poi, da Mondragone a Caiazzo ad altri punti della provincia si sono registrate cadute di alberi, frane e smottamenti che hanno portato alla chiusura di strade, interruzioni idriche ed elettriche.

In alcuni centri del casertano poi l'enorme portata dell'acqua ha fatto sì che i muretti di contenimento lungo le strade non riuscissero più a contenere il fango, facendo crollare quegli stessi muretti sulle strade e creando problemi ai cittadini e pericolo per gli automobilisti.

Si monitora la situazione del Volturno, molto ingrossato e in alcuini punti vicino a superare gli argini.