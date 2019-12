Raptus di follia: migrante minaccia tutti con un coltellaccio Il 27enne ha dato in escandescenze in strada, minacciando i passanti e danneggiando un furgoncino

Raptus di follia di un immigrato 27enne nigeriano a Villa di Briano. L'uomo ha preso un coltellaccio dando in escandescenze in strada, in via Padre Rocco, minacciando i passanti e danneggiando anche un furgoncino che era parcheggiato sul posto. I cittadini, spaventati perché il migrante non accennava a calmarsi e quel coltellaccio rappresentava un pericolo imminente, hanno chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti e hanno intimato all'uomo di buttar via l'arma: il 27enne ha gettato il coltello ed è scappato via, venendo però subito dopo bloccato. Dopo alcuni tentativi di divincolarsi i militari gli hanno trovato addosso una banconota falsa da 50 euro, sequestrata, così come il coltello. L'uomo è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e spendita di monete false.