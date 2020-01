Salvini a De Luca: Pensi a chiusura Nco invece di polemizzare "E' una vicenda pazzesca, un pessimo segnale della Regione Campania"

"La chiusura della nuova cucina organizzata, realizzata in un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe in provincia di Caserta è una vicenda incredibile che stiamo seguendo come Lega sia a livello campano che nazionale".

E' quanto ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Radio Crc: "De Luca, ha tanto tempo per polemizzare con me e con il mondo, ma se dedicasse una minima parte di questo tempo alle attività sequestrate alla camorra e rilanciate sul territorio non sarebbe male. La Regione Campania dovrebbe essere in prima linea, invece perde i pezzi per strada. E' una vicenda pazzesca, la chiusura di Nco sarebbe un pessimo segnale". Fin qui il leader della Lega.