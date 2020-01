Vuole soldi per la droga: aggredisce moglie con ascia Poi ha tentato di scappare portandosi dietro il figlio minorenne

Voleva i soldi per comprare la droga e per questo ha aggredito la moglie che glieli negava con un'ascia. Protagonista un 41enne di Gricignano d'Aversa: ha chiesto per l'ennesima volta soldi a sua moglie, doveva comprare droga. Questa si è rifiutata, esasperata dalle continue richieste, ma il 41enne non l'ha presa bene: ha preso un'ascia e si è scagliato contro la donna, per fortuna senza provocarle ferite. Sul posto sono arrivati i poliziotti e l'uomo prima ha tentato di fuggire portandosi dietro il figlio minorenne e poi si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. L'uomo è stato arrestato.