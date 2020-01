Dalla laurea in matematica al lavoro in azienda agricola Con Campania 4.0 storie di giovani in agricoltura tra successi e nuovi sfide

C'è chi è laureato in matematica e chi ha deciso di studiare agraria pur non avendo mai avuto nulla a che fare con l'agricoltura, c'è poi chi in campagna c'è nato ma sente comunque il peso di una lunga storia di famiglia da tutelare e al tempo stesso da innovare, per garantire quel cambiamento necessario che consenta di guardare al futuro. Sono storie di vita, scelte di giovani campani che hanno deciso di credere nell'agricoltura e che grazie a questo settore sono riusciti a crearsi un futuro nel proprio territorio, senza dover andar via ma costruendo a due passi da casa il proprio futuro. Sono le storie raccontate da Imma Tedesco per Campania 4.0, il format dell'emittente televisiva Ottochannel in onda oggi sul canale 696 e in replica questa sera alle 18.10 e alle 21. In questa puntata, infatti, spazio ai giovani in agricoltura con la delegata regionale dei Giovani della Coldiretti Campania, Claudia Sorbo e il vice delegato dei giovani di Benevento, Pietrantonio Ranaldo. Un primo appuntamento dedicato a un settore in costante crescita e che consente alla Campania di attestarsi al terzo posto a livello nazionale per numero di imprese guidate da under 35. Dati illustrati dalla presidente nazionale dei Giovani di Coldiretti, Veronica Barbati. E per finire spazio al gusto e ai sapori del territorio.