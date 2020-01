Cervino, ok audizione commissione Terra dei Fuochi Soddisfazione da parte di Gennaro Piscitelli

“Esprimo grande soddisfazione per l’esito dell’audizione di ieri, grazie alla quale abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione tra gli enti interessati, Sma, Giunta regionale e Comune, che sono certo porterà i risultati sperati.

L’obiettivo, come annunciato dal presidente della Commissione Giampiero Zinzi, è l’individuazione di misure concrete per la bonifica del vallone e frenare il fenomeno dello sversamento selvaggio, scongiurando possibili rischi per la salute dei cittadini e danni alle abitazioni”.

Lo dichiara il sindaco di Cervino, Gennaro Piscitelli, a seguito della seduta della III Commissione speciale ‘Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie’ del Consiglio regionale della Campania, presieduta dal consigliere Gianpiero Zinzi, riunitasi ieri per fare il punto sulle “Criticità e Stato dei luoghi del Vallone di Durazzano in tenimento di Cervino ”.

All’audizione era presente una delegazione del comune di Cervino formata dal sindaco, Gennaro Piscitelli; il presidente del Consiglio comunale di Cervino, Serino Martuccio; il responsabile dell’area tecnica del Comune, Pietro Esposito Acanfora. La riunione fa seguito al sopralluogo effettuato dalla Commissione nel mese di ottobre e nel corso del quale emersero criticità legate ad un deposito incontrollato di rifiuti e al forte rischio di dissesto idrogeologico.

“E’ un primo passo importante, ringrazio la III Commissione Speciale e il presidente Zinzi per aver accolto la nostra istanza, per l’impegno e per la sua capacità di ascolto del territorio”. Conclude il primo cittadino di Cervino, Gennaro Piscitelli.