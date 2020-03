Covid-19, Mirra: "Stimo Giuliana De Sio, ma ha sbagliato" Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere: "Il problema è la salute dei cittadini"

"Stimo l'attrice, ma la salute dei cittadini di Santa Maria Capua Vetere viene prima di tutto". Così il sindaco del comune sammaritano, Antonio Mirra, è tornato sulla vicenda, sulla possibile correlazione tra i casi di contagio di covid-19 a Santa Maria Capua Vetere e lo spettacolo tenuto da Giuliana De Sio lo scorso 24 febbraio (l'attrice è risultata positiva e ha superato il coronavirus con un ricovero allo "Spallanzani": "Non ho mai dato per certo questo legame tra la positività dell'attrice e quella di alcune persone presenti quella sera in teatro, poi contagiate, e che prima dello spettacolo l'hanno incontrata facendosi selfie e stringendole le mani, ma di aver solo constatato dei fatti. - ha dichiarato il primo cittadino - Già a metà febbraio, mentre l'attrice non stava bene e a fine mese è emersa la sua positività, tanto da costringerla al ricovero. In quella circostanza avrebbe dovuto annunciare immediatamente di essere contagiata, per permettere a quanto avevano assistito al suo spettacolo, non solo a Santa Maria Capua Vetere, ma in tutta Italia, di prendere le precauzioni necessarie".