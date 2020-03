Caserta, 106 contagiati, guarita una 24enne Otto i decessi nel casertano fino alle 13

Sono 106 i contagiati da Covid-19 nel Casertano, dieci in piu' rispetto alla giornata di ieri. I dati, forniti dell'Asl di Caserta, si fermano alle 13 di oggi. Otto i decessi, l'ultimo a Castel Volturno dove un 86enne morto qualche giorno fa, e' risultato positivo al tampone praticato post mortem. Tra gli ultimi casi emersi e annunciati dai sindaci, i tre due accertati nel capoluogo (sono in tutto sei con un decesso), tra cui rientrano i due medici dell'ospedale di Caserta - un uomo ed una donna - e un altro uomo. La buona notizia e' legata alla guarigione della 24enne prima contagiata in Campania; la ragazza e' tornata a casa. A Francolise, dove il sindaco e la moglie sono risultati positivi, si registra il caso del 36enne figlio della coppia. Dalle indagini epidemiologiche, il contagio a Francolise sarebbe partito dalla festa per la promessa di matrimonio organizzata oltre una settimana fa dal sindaco Gaetano Tessitore, medico anestesista presso l'ospedale di Sessa Aurunca, proprio per il figlio 36enne. Secondo caso a Maddaloni (donna di 61 anni) e terzo a Sant'Arpino (donna 61enne). Intanto all'ospedale di Marcianise, dove e' risultato contagiato un medico primario, molti medici sono in attesa del tampone effettuato nei giorni scorsi.