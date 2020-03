Sputò su frutta al supermercato: negativo al tampone covid-19 "Volevo denunciare la mancanza di sicurezza": ma la sua spiegazione non covince

Lo ricordate? Il fenomeno che sputò sulla frutta al supermercato, filmandosi e postandosi su Instagram scrivendo “Infettiamo”? E' negativo al test per verificare la presenza del coronavirus. I risultati sono arrivati oggi. L'uomo subito dopo la “prodezza” fu identificato (e' un 25enne casertano) e denunciato per procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti d'autorità.

Ha pure spiegato, in diretta a “La radiazza” di Gianni Simioli che il suo voleva essere un gesto di denuncia per far capire che nei supermercati c'è una scarsa vigilanza ed è possibile fare praticamente di tutto.

Versione naturalmente che fa acqua da tutte le parti, e che pare “appiccicata con la saliva”.