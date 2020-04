Ancora un decesso nel Casertano: muore un 63enne E' di Santa Maria Capua Vetere. Il sindaco: "Nostra città paga prezzo altissimo"

Quinta vittima di persone affette da Covid 19 a Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di un uomo di 63 anni che era ricoverato all'ospedale di Maddaloni. "La nostra citta' continua a pagare un prezzo altissimo in termini di perdite di vite umane", dice il sindaco, Antonio Mirra. Santa Maria Capua Vetere conta al momento il maggior numero dei contagiati nel Casertano con 22 positivi, in tutta la provincia sono 238 i casi accertati all'ultimo bollettino. Nella giornata di oggi in tutto il Casertano si sono registrati 3 decessi per un totale di 23 dall'inizio della pandemia.