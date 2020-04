Mettere i bimbi speciali al primo posto, sia impegno concreto L'appello lanciato dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi

“La giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo sia l’occasione per garantire un impegno concreto in favore delle persone affette da disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie”.

E’ l’appello lanciato dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi, da sempre in prima linea per garantire la continuità di assistenza e terapie.

“Si tende a sottovalutare come le restrizioni a cui siamo tutti sottoposti per evitare la diffusione del Coronavirus in realtà impattino ancora più negativamente sui disabili e sui bimbi speciali, con il forte pericolo che una prolungata mancanza di terapie vanifichi i risultati ottenuti.

Quando questa emergenza sarà finita sarà necessario rivedere le nostre priorità, mettendo la Sanità e i bimbi speciali al primo posto”.