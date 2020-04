Autobus in fiamme sulla statale Autista è riuscito a proseguire per qualche metro e fermarsi sulla piazzola di sosta

Terrore sulla statale Domitiana per un bus che ha preso fuoco, in mattinata, sulla carreggiata in direzione Roma nel territorio di Villa Literno. A bordo del mezzo, al momento in cui si sono sprigionate le fiamme, era presente solo il conducente che è stato abile nel proseguire la corsa per alcuni metri fino a fermarsi in una piazzola di sosta per poi avvisare i soccorsi. Da accertare i motivi per cui il mezzo ha preso fuoco. Sul posto sono arrivate le squadre di Anas e Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme: l'incendio non ha provocato alcun ferito e non ha portato neppure problemi per la popolazione