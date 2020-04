Covid: muore un'altra anziana La donna aveva altre patologie

Ancora una morte per Coronavirus in provincia di Caserta. Arriva la conferma dall'Unità di Crisi: si tratta di una donna di 83 anni, affetta da altre patologie che era curata al proprio domicilio.

Dall'Unità di crisi regionale anche la conferma ufficiale della guarigione di altre tre persone di Marcianise che erano risultate positive al coronavirus. Dunque in totale sono 18 i contagiati, di cui due deceduti, 4 guariti e 12 in trattamento.