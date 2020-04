Positivo vigile urbano: tamponi per tutti i colleghi In corso sanificazione del comando

Un vigile urbano in servizio a Caserta è risultato positivo al covid-19. Si tratta di un asintomatico e dunque è in buone condizioni di salute. Il caso è stato confermato dall'Asl: l'agente, che potrebbe aver contratto il coronavirus durante un servizio in strada, è in isolamento nella sua abitazione, ma ora è necessario che tutti gli uomini e le donne in forza al comando di Caserta si sottopongano al tampone. Tamponi che saranno effettuati nella giornata di domani mentre oggi è in corso la sanificazione degli ambienti del comando di pulizia municipale di Caserta.