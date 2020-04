Orrore in provincia: bimba abusata dal nonno in quarantena Arrestato un uomo di circa 60anni: avrebbe abusato della nipotina

Avrebbe abusato della nipotina di 12 anni durante la quarantena per il covid-19. Orrore in provincia di Caserta, a Carinola, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di circa 60anni. Il provvedimento è emerso dopo la fase delle indagini ,portate avanti nel massimo riserbo vista la delicatezza della situazione e la giovanissima età della bimba dai carabinieri. Sarebbe venuto fuori un quadro agghiacciante: la bambina veniva affidata al nonno dalla madre che non poteva accudirla. Durante quelle ore l'uomo avrebbe abusato della 12enne: la madre sarebbe totalmente inconsapevole di ciò che avveniva in sua assenza.