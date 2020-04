Incentivi ai sanitari, Zinzi: "Accolta nostra proposta" L'appello: "De Luca, estenda gratifica extra anche ai no Covid"

“Siamo lieti che il Presidente De Luca abbia accolto la nostra proposta di prevedere un riconoscimento economico extra per il personale sanitario. Adesso però è opportuno che questo contributo sia assicurato anche agli operatori no Covid. In questa emergenza non ci sono combattenti di serie A o di serie B. Anche chi non è stato impegnato nei reparti di terapia intensiva ha continuato a svolgere il proprio lavoro assumendosi elevati rischi di contagio e, come sempre, con grande professionalità ha assicurato un elevato standard qualitativo delle prestazioni”. E’ la proposta avanzata dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi.